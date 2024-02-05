Косово припинило діяльність сербських структур на півночі, обуривши ЄС, США і Белград

Прокуратура муніципалітету Печ в Косові, в координації з поліцією Косова та Косовським розвідувальним управлінням оголосила про закриття трьох так званих паралельних сербських структур, що функціонували як альтернативні косовським сербські муніципалітети Печ, Істок та Кліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Структури, створені косовськими сербами за підтримки офіційного Белграда, звинуватили у вчиненні кримінальних злочинів підробки документів та розповсюдженні неправдивої інформації.

Поліція Косово провела обшук у приміщеннях установ, якими керує Сербія, а також в неурядовій організації етнічних сербів Центр миру і толерантності, конфіскувавши документи та комп’ютери, які містили інформацію, що суперечить законам Косово.

Як повідомила поліція, на деяких документах був логотип уряду Сербії, інші використовували документацію паралельних владних структур, створених етнічними сербами та незаконних з точки зору офіційної Приштини.

Було вилучено численні документи, деяких осіб допитувала поліція.

Пізніше Управління у справах Косова і Метохії уряду Сербії заявило, що "голів тимчасових органів влади було взято під варту для проведення інформаційних бесід".

Партія косовських сербів "Сербський список" (Srpska Lista) закликала Белград домагатися втручання Європейського Союзу та місії НАТО в Косово KFOR, щоб запобігти "зведенню рахунків" прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті з сербською громадою.

"Як би важко не було всім нам, ми повинні зберігати взаємний спокій, тому що це зло не триватиме вічно. Дії Приштини слід розглядати як дії окупантів і ніяк інакше", – заявила Srpska Lista.

Американський посол в Приштині Джефф Ховенір звинуватив уряд Косово в "невиправданому підвищенні етнічної напруженості" і сказав, що косовська влада "обмежує можливості Сполучених Штатів виступати ефективним захисником Косово на міжнародній арені", маючи на увазі операції поліції Косово проти офісів керованих Сербією установ у Косові.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння операціями спеціальної поліції в офісах установ, якими керує Сербія, у муніципалітетах Драгаш, Печ, Істок і Кліна, а також у приміщеннях неурядової організації Центр миру і толерантності у Приштині.

Перед цим напругу на півночі Косова спричинив початок запровадження євро у муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів.