Министр обороны Германии посетил Косово

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник прибыл в Косово, что стало его первой остановкой в запланированной многодневной поездке на Балканы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Глава немецкого оборонного ведомства встретился с косовскими чиновниками и немецкими военными, которые служат в составе миротворческих сил НАТО KFOR.

#ICYMI

Verteidigungsminister #Pistorius hat am Mittwoch die 🇽🇰 Außenministerin @gervallaschwarz im Bendlerblock empfangen. Neben Gesprächen zu den Spannungen im #Westbalkan ging es auch um die Perspektive eines #EU-Beitritts der Westbalkanländer. pic.twitter.com/r72ccnadN1 February 4, 2024

Его визит происходит на фоне планов Германии увеличить количество солдат, служащих в миротворческой миссии, с 70 до примерно 220 человек, на фоне роста напряженности между Косово и Сербией, а также ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее прокуратура муниципалитета Печ в Косово, в координации с полицией Косово и Косовским разведывательным управлением объявила о закрытии трех так называемых параллельных сербских структур, функционировавших как альтернативные косовским сербские муниципалитеты Печ, Исток и Клина.

Структуры, созданные косовскими сербами при поддержке официального Белграда, обвинили в совершении уголовных преступлений подделки документов и распространении ложной информации.

Американский посол в Приштине Джефф Ховенир обвинил правительство Косово в "неоправданном повышении этнической напряженности" и сказал, что косовские власти "ограничивают возможности Соединенных Штатов выступать эффективным защитником Косово на международной арене", имея в виду операции полиции Косово против офисов управляемых Сербией учреждений в Косово.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность операциями специальной полиции в офисах учреждений, которыми руководит Сербия, в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клина, а также в помещениях неправительственной организации "Центр мира и толерантности" в Приштине.

Перед этим напряжение на севере Косова вызвало начало введения евро в муниципалитетах, где проживает много этнических сербов.