Косовським сербам дозволили не користуватися євро у перехідний період

Уряд Косова дозволив перехідний етап для використання сербського динара на півночі, де більшість населення складають етнічні серби, до того, як запроваджувати євро, що є його офіційною валютою з 2002 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після закликів США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії призупинити це рішення через побоювання щодо можливого загострення напруженості між громадами уряд Косова заявив, що дозволить перехідний період, хоча і не визначив, як довго він триватиме.

Речник Євросоюзу заявив у четвер, що ЄС стурбований тим, які наслідкі рішення про заборону динара "можуть мати для повсякденного життя косовських сербів... зокрема, його впливом на школи та лікарні".

Сербія, яка не визнає незалежність своєї колишньої сепаратистської провінції, продовжує використовувати динари для виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплат у сербських паралельних установах у Косові, зокрема лікарнях та школах.

Раніше голова Центрального банку Косова Ахмет Ісмаїлі заявив, що з четверга в північних муніципалітетах застосовуватимуться нові правила місцевих транзакцій в євро, і всі фінансові установи повинні зареєструватися протягом наступного місяця.

Євросоюз та Сполучені Штати тиснуть на Приштину та Белград, щоб вони виконували домовленості, яких президент Сербії Александар Вучич та Курті досягли в лютому й березні.

Переговори про нормалізацію за сприяння ЄС не досягли прогресу, особливо після перестрілки у вересні минулого року між сербськими бойовиками та косовською поліцією, яка забрала життя чотирьох людей й призвела до загострення напруженості.

Як відомо, і Сербія, і Косово хочуть приєднатися до ЄС, але глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що відмова йти на компроміс ставить під загрозу їхні шанси на членство.

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Косова влітку 2023 року у відповідь на спалах насильства, пов'язаного з голосуванням на місцевих виборах у чотирьох муніципалітетах на півночі країни.

ЄС утримався від запровадження заходів проти Сербії, незважаючи на широке занепокоєння щодо виборів, що відбулися в країні в грудні.