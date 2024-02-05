Британія посилить тиск на Європу через імпорт російського СПГ
Міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутінью пізніше цього місяця закличе європейські держави припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через побоювання, що він може опинитися в енергетичній системі Британії.
Про це Коутінью заявила Politico, пише "Європейська правда".
Імпорт російського СПГ до Великої Британії заборонений з січня 2023 року.
Але експерти кажуть, що через складні трубопровідні мережі, які використовуються для транспортування газу по всьому континенту, а також через те, що деякі країни ЄС все ще імпортують його безпосередньо з Росії, неможливо виключити залежність Великої Британії від газу російського походження, якщо імпорт СПГ не припиниться по всій Європі.
Коутінью повідомила, що підніме питання імпорту російського СПГ, коли європейські міністри зустрінуться в Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) у Франції наприкінці цього місяця.
Вона поїде до Парижа під тиском деяких своїх колег-консерваторів, які вказують пальцем, зокрема, на французький уряд.
За словами Коутіньйо, вона скаже союзникам, що вони повинні зробити більше, щоб "витіснити Путіна з ринку назавжди".
"Ми тісно співпрацюємо з європейськими союзниками, щоб допомогти покінчити з їхньою залежністю, і я планую обговорити це на наступній зустрічі МЕА в Парижі", – сказала Коутінью.
У той час як ЄС різко скоротив свою залежність від російського газу, більша частина якого надходила на континент трубопроводами, деякі країни продовжують імпортувати корабельний СПГ на мільярди євро з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.
Зауважимо, Фінляндія хоче з 2025 року відмовитись від імпорту СПГ з Росії.
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