Як Росія продовжує реалізовувати проєкт з виробництва СПГ попри санкції

Федеральний бюджет РФ на 2024 рік передбачає приголомшливе виділення шалених фінансових ресурсів на військово-промисловий комплекс, безпрецедентне з радянських часів.

Ситуація, коли третина коштів виділяється на армію, означає ескалацію агресії.

На жаль, Європа і США роблять свій внесок у цю військову скриню, неадекватно застосовуючи санкції проти російської нафти та газу, йдеться у колонці засновниці Razom We Stand Світлани Романко і експерта з кліматичної та енергетичної політики, менеджер кампаній Stand With Ukraine Олега Савицького Як енергетичні санкції мають спонукати РФ до завершення війни: заклик до Давоса.

Автори зазначають, що лазівка з нафтопереробкою, яку ретельно висвітлювала правозахисна організація Global Witness, залишається величезним джерелом фінансування російської агресії, "і ми не можемо ігнорувати цей факт".

"Заборона на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи не повинна більше залишатися віддаленою метою, встановленою на 2025 рік", – впевнені Романко і Савицький.

За їхніми словами, газові запаси у сховищах в Європі є достатніми, і прогнози вказують на надлишок та очікуване падіння попиту цього року, що підсилюється рекордним розширенням чистої енергетики та альтернативними поставками СПГ, що мають розпочатися у 2024 році.

Обіцянка Фінляндії заборонити російський СПГ заслуговує на похвалу, але таке рішення потрібне з боку основних імпортерів російського газу та має бути підкріплене негайними колективними діями, вважають автори колонки.

З іншого боку, вони нагадують, що всупереч санкціям та відходу західних фірм, компанія "Новатек" планує завершити всі три ланки проєкту "Арктик СПГ 2" за два роки.

Після п’яти років будівництва проєкт "Арктик СПГ 2" запустив виробництво скрапленого природного газу.

Перша черга термінала, зібрана під Мурманськом на плавучій платформі та відбуксована до Гиданського півострова, почала роботу 21 грудня 2023 року.

Є значна невизначеність, але "Новатек", як вважають Світлана Романко і Олег Савицький, може досягти 100% виробничої потужності першої черги раніше, ніж планувалося.

"Проте критично вузьким місцем проєкту наразі є логістика експорту СПГ. Санкції уповільнили будівництво 15 льодових СПГ-танкерів Arc7, але російська верф "Звезда" може доставити перші два-три судна у 2024 році.

"Звезда", співпрацюючи з концерном Samsung Heavy Industries, спочатку планувала будівництво десяти суден, але SHI зупинив роботу, не розірвавши офіційно партнерство. "Звезда" тепер шукає допомоги в Китаї", – повідомляють автори колонки.

Вони додають, що три судна для Совкомфлоту та одне для MOL наближаються до завершення будівництва, але ще не мають нових операторів.

У світі існує близько 600 СПГ-суден, і їхнє використання для перевезення санкційних вантажів є малоймовірним. Ринок перевезення нафти, який охоплює тисячі суден, готовий до торгівлі в порушення санкцій, на відміну від дорогих СПГ-суден.

Зростання співпраці з Китаєм може стати вирішенням для "Новатеку" для обходу санкцій, попереджають Романко і Савицький.

"Тож всупереч великій роботі США над санкціями проти проєкту, їх вочевидь абсолютно недостатньо. Потрібно закрити всі лазівки обходу санкцій", – закликають засновниця Razom We Stand і менеджер кампаній Stand With Ukraine.

За їхніми словами, Україна готова посилити безпеку газопостачання в ЄС. Зокрема, українські великі газові сховища вже довели свою ефективність у стабілізації цін на газ взимку в Європі.

Як зазначає Financial Times, Україна може стати важливим інструментом у розв'язання цієї проблеми, зміцнюючи безпеку газопостачання в ЄС.

"Поки в Давосі обговорюють економічне майбутнє світу, заклик із Києва має звучати рішуче: покладіть край російським нафті та газу – і ви зможете не лише припинити війну в Україні, а й ефективно протидіяти поширенню автократії та прискорити глобальний енергетичний перехід", – резюмують автори.

Докладніше – у матеріалі Світлани Романко і Олега Савицького Як енергетичні санкції мають спонукати РФ до завершення війни: заклик до Давоса.