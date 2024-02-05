Британия усилит давление на Европу из-за импорта российского СПГ

Министр энергетики Великобритании Клэр Коутинью позже в этом месяце призовет европейские государства прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за опасений, что он может оказаться в энергетической системе Британии.

Об этом Коутинью заявила Politico, пишет "Европейская правда".

Импорт российского СПГ в Великобританию запрещен с января 2023 года.

Но эксперты говорят, что из-за сложных трубопроводных сетей, используемых для транспортировки газа по всему континенту, а также из-за того, что некоторые страны ЕС все еще импортируют его непосредственно из России, невозможно исключить зависимость Великобритании от газа российского происхождения, если импорт СПГ не прекратится по всей Европе.

Коутинью сообщила, что поднимет вопрос импорта российского СПГ, когда европейские министры встретятся в Международном энергетическом агентстве (МЭА) во Франции в конце этого месяца.

Она поедет в Париж под давлением некоторых своих коллег-консерваторов, которые указывают пальцем, в частности, на французское правительство.

По словам Коутинью, она скажет союзникам, что они должны сделать больше, чтобы "вытеснить Путина с рынка навсегда".

"Мы тесно сотрудничаем с европейскими союзниками, чтобы помочь покончить с их зависимостью, и я планирую обсудить это на следующей встрече МЭА в Париже", – сказала Коутиньо.

В то время как ЕС резко сократил свою зависимость от российского газа, большая часть которого поступала на континент по трубопроводам, некоторые страны продолжают импортировать корабельный СПГ на миллиарды евро с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Заметим, Финляндия хочет с 2025 года отказаться от импорта СПГ из России.

Читайте также о том, как Россия продолжает реализовывать проект по производству СПГ несмотря на санкции.