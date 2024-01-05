Фінляндія хоче з 2025 року відмовитись від імпорту СПГ з Росії

Міністр клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кай Мюккянен оголосив про плани країни заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), починаючи з 2025 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну фінська державна компанія Gasum продовжила закуповувати СПГ у російського "Газпрому", пояснюючи це контрактними зобов’язаннями.

Сама Gasum стверджує, що купує мінімально можливий за контрактом обсяг газу, а оплачувати його змушена незалежно від того, чи отримуватиме російський СПГ, чи ні.

У Фінляндії сподіваються вирішити ситуацію після набуття чинності реформою газового ринку ЄС, погодженою країнами-членами Євросоюзу та Європейським парламентом на початку грудня 2023 року. Реформа дозволить країнам-членам заборонити імпорт російського та білоруського трубопровідного газу та СПГ з міркувань безпеки.

Очікується, що норма набуде чинності навесні 2024 року, після чого уряд Фінляндії зможе внести свої пропозиції щодо заборони імпорту СПГ з Росії. Для цього він повинен проконсультуватися з Єврокомісією та врахувати будь-які занепокоєння, висловлені сусідніми країнами. Крім того, заборона може діяти лише на обмежений період.

Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія вважала за краще почекати, поки реформа газового ринку ЄС набуде чинності, оскільки це збільшить правову визначеність.

Тим не менш, минулого року Фінляндія вже заборонила імпорт російського скрапленого газу до плавучого терміналу в Інкоо.

Як повідомлялось, поставки природного газу в Європу російським енергетичним гігантом "Газпром" у 2023 році скоротилися на 55,6% до 28,3 мільярда кубометрів у порівнянні з роком раніше.