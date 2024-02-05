Латвийские фермеры на тракторах протестуют против продукции из РФ и Беларуси

В Латвии фермеры в 16 городах вышли на акцию протеста, выдвинув в качестве одного из главных требований запрет продукции из России и Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Фермеры выехали на дороги на тракторах, разместив на некоторых из них флаги Латвии и лозунги с требованиями к правительству, среди которых – запрет на ввоз продуктов питания из РФ и Беларуси без переходного периода.

Tikko pabraucu garām kolonnai ar tehniku kura zemi redzējusi nav, jo džeki dzīvo uz ikgadējām kompensācijām un Eiropas finansējumiem. Vismaz varēja izlikties, ka viss ir slikti un ir nabadziņi. pic.twitter.com/LL9NApILkp February 5, 2024

Кроме того, они требуют восстановить пониженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, повысить конкурентоспособность отрасли, сократить бюрократические процедуры в аграрном секторе, облегчить доступ к финансам и программам оборотного капитала, а также отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

Протесты проходят в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдыге, Елгаве, Добеле, Бауску, Екабпилсе, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбаже и в Огре.

По словам председателя общества Zemnieku saeima Юриса Лаздиньша, протестующих призвали не препятствовать движению транспорта, а также придерживаться мирного характера продвижения сельскохозяйственной и других видов техники по дорогам.

"Мы передали премьеру Эвике Силине и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля", – отметил он.

Ранее коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.