У Франкфурті 19 тисяч людей протестували проти правого екстремізму

У Франкфурті близько 19 тисяч людей у понеділок взяли участь у мітингу проти правого екстремізму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

До протесту закликав широкий соціальний альянс під гаслом "Франкфурт виступає за демократію".

На великому мітингу під гаслом "Франкфурт виступає за демократію" очікувалося близько 7 тисяч осіб. У піковий момент поліція нарахувала до 19 тисяч учасників. Самі організатори говорили навіть про 25 тисяч осіб.

фото з Twitter (X)

"Фашизм не є альтернативою" або "Ніколи знову" – можна було прочитати на плакатах, які люди принесли на площу Ремерберг у понеділок увечері. Група людей тримала транспаранти і плакати з написом "Бабусі і дідусі проти правих".

"Ми протестуємо не проти народу, а за народ", – звернувся до присутніх мер Франкфурта Майк Йозеф. Зокрема, для Франкфурта інтернаціоналізм є основою процвітання і соціальної згуртованості, сказав Йозеф і підкреслив важливість Франкфурта для німецької демократії.

Расисти і антисеміти "в коричневому чи синьому", сказав він, маючи на увазі ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", хотіли підбурювати людей до ненависті. Але кожен, хто ставить дозвіл на перебування в Німеччині в залежність від походження німецьких громадян, "зрештою всю нашу країну", сказав Йозеф.

Майже пів мільйона людей взяли участь у демонстраціях проти крайніх правих, які проходили цими вихідними у багатьох містах Німеччини.

Нагадаємо, періодичні масові демонстрації проти ультраправих проходять по всій Німеччині вже кілька тижнів.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якому також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС і вкрай консервативного "Союзу цінностей".

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.