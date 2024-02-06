Во Франкфурте 19 тысяч человек протестовали против правого экстремизма

Во Франкфурте около 19 тысяч человек в понедельник приняли участие в митинге против правого экстремизма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

К протесту призвал широкий социальный альянс под лозунгом "Франкфурт выступает за демократию".

На большом митинге под лозунгом "Франкфурт выступает за демократию" ожидалось около 7 тысяч человек. В пиковый момент полиция насчитала до 19 тысяч участников. Сами организаторы говорили даже о 25 тысячах человек.

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"Фашизм не является альтернативой" или "Никогда снова" – можно было прочитать на плакатах, которые люди принесли в понедельник вечером. Группа людей держала транспаранты и плакаты с надписью "Бабушки и дедушки против правых".

"Мы протестуем не против народа, а за народ", – обратился к собравшимся мэр Франкфурта Майк Йозеф. В частности, для Франкфурта интернационализм является основой процветания и социальной сплоченности, сказал Йозеф и подчеркнул важность Франкфурта для немецкой демократии.

Расисты и антисемиты "в коричневом или синем", сказал он, имея в виду ультраправую партию "Альтернатива для Германии", хотели подстрекать людей к ненависти. Но каждый, кто ставит разрешение на пребывание в Германии в зависимость от происхождения немецких граждан, "в конечном счете разрушит всю нашу страну", сказал Йозеф.

Почти полмиллиона человек приняли участие в демонстрациях против крайне правых, которые проходили в эти выходные во многих городах Германии.

Напомним, периодические массовые демонстрации против ультраправых проходят по всей Германии уже несколько недель.

Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на котором также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.