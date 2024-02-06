Президент Зурабишвили: Россия начала новую гибридную войну против Грузии

Россия, не сумев сломать Украину, начала вести новую гибридную войну против Грузии, используя все гибридные инструменты в своем распоряжении.

Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте страны, ее цитирует "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

Говоря о вызовах, перед которыми оказалась Грузия в 2023 году, Зурабишвили вспомнила о войне в Украине.

"Россия не смогла сломать Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее.

Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну против Грузии, для которой она использует все формы и оружие", – отметила Зурабишвили.

Она сказала, что план России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенесение противостояния в грузинские территориальные воды. Тем самым Россия создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.

Зурабишвили рассказала об объявлении мобилизации на оккупированных территориях, а также о "шагах, сделанных в направлении аннексии", упомянув захват Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта.

По ее словам, на линии оккупации продолжаются "постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства" местных жителей.

Зурабишвили выступает с годовым отчетом в парламенте в последний раз. В октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, после которых нового президента выберет коллегия выборщиков.