Президент Фінляндії в останній промові: Ми не боїмося Росію, але зберігаємо пильність

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 7 лютого виступив зі своєю останньою промовою в парламенті як глава держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Нііністьо нагадав, що Росія продовжує вести агресивну війну проти України.

"У Фінляндії ми теж відчували занепокоєння. Моя власна відповідь у тому, що ми не боїмося, але зберігаємо пильність. Так було протягом десятиліть", – заявив президент.

За його словами, війна змусила Європу прокинутися та зміцнила трансатлантичні зв'язки.

Нііністьо висловив упевненість, що фінська модель безпеки заслужила на похвалу: обороноздатність з наголосом на власні сили, резерви та бажання захищати країну.

"Фінська модель – це гарантія миру. Якби країни НАТО в Європі діяли так само, об'єднані сили були б величезними. Ніхто не зможе напасти на такого сильного гравця", – констатував він.

Президент Фінляндії також торкнувся ситуації на кордоні із РФ.

"Росія використовує людей як інструмент з метою послабити прикордонну безпеку, дестабілізувати ситуацію та створити розбрат", – заявив він.

Нагадаємо, 11 лютого у Фінляндії відбудеться другий тур виборів президента, які визначать, хто замінить Нііністьо на посаді.

Напередодні виборів ексглава уряду Александр Стубб від "Національної коаліції" зберігає перше місце у соцопитуваннях зі значним відривом від свого суперника Пекки Хаавісто.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох процентних пунктів.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".