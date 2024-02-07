Президент Финляндии в последней речи: Мы не боимся Россию, но сохраняем бдительность

Президент Финляндии Саули Ниинистьо 7 февраля выступил со своей последней речью в парламенте в качестве главы государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Ниинистьо напомнил, что Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины.

"В Финляндии мы тоже чувствовали беспокойство. Мой собственный ответ в том, что мы не боимся, но сохраняем бдительность. Так было на протяжении десятилетий", – заявил президент.

По его словам, война заставила Европу проснуться и укрепила трансатлантические связи.

Ниинистьо выразил уверенность, что финская модель безопасности заслужила похвалу: обороноспособность с упором на собственные силы, резервы и желание защищать страну.

"Финская модель – это гарантия мира. Если бы страны НАТО в Европе действовали так же, объединенные силы были бы огромными. Никто не сможет напасть на такого сильного игрока", – констатировал он.

Президент Финляндии также коснулся ситуации на границе с РФ.

"Россия использует людей как инструмент с целью ослабить пограничную безопасность, дестабилизировать ситуацию и создать раздор", – заявил он.

Напомним, 11 февраля в Финляндии состоится второй тур выборов президента, которые определят, кто заменит Ниинистьо на посту.

Накануне выборов экс-глава правительства Александр Стубб от "Национальной коалиции" сохраняет первое место в соцопросах со значительным отрывом от своего соперника Пекки Хаависто.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Подробнее о кандидатах читайте в статье "Выборы без шансов для России".