Вибори у Фінляндії: Стубб зберігає першість у рейтингах, але його опонент наростив підтримку

За менш як тиждень до другого туру президентських виборів Александр Стубб від "Національної коаліції" зберігає перше місце у соцопитуваннях зі значним відривом від свого суперника Пекки Хаавісто, кандидата від "Зелених", проте відрив між ними скоротився.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати свіжого соцопитування на замовлення Helsingin Sanomat.

Якби вибори проводилися того ж дня, за Стубба проголосували б 54% респондентів, за Пекку Хаавісто віддали б голос 46%. Опитування проводилося з 2 по 4 лютого.

Три чверті респондентів переконані, що вже не змінять вибір, 15% – дещо вагаються, і лише 5% допустили, що можуть змінити думку.

Хаавісто дещо скоротив відрив від Стубба, порівняно з попереднім опитуванням для HS одразу ж після першого туру: тоді за Стубба у другому турі збиралися голосувати 57%, за Хаавісто – 43%.

Кандидати мають приблизно однакову підтримку серед усіх вікових груп, але серед виборців-чоловіків прихильників Стубба дещо більше, ніж серед жінок.

Також помітні певні відмінності за соціальними групами – Стубба частіше підтримують менеджери, "білі комірці", підприємці, а також пенсіонери, тоді як серед найманих працівників і студентів частіше підтримують Хаавісто.

Три чверті виборців, які у першому турі проголосували за Юссі Халла-ахо від "Справжніх фінів" (він отримав 19%), у другому турі збираються голосувати за Стубба.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох процентних пунктів.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Фінляндії пройде 28 лютого, процес завчасного голосування вже триває.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".