США кажуть, що вбили в Іраку відповідального за атаки на їхні бази командира "Хезболли"

США завдали авіаудару, внаслідок якого в Іраку було вбито командира проіранського шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", відповідального за напади на американські війська на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як йдеться у заяві, ліквідований командир "Катаїб Хезболла", ім'я якого не називають, відповідальний за безпосереднє планування та участь в атаках на війська США у регіоні.

CENTCOM стверджує що внаслідок удару не було завдано побічної шкоди та немає жертв серед цивільного населення.

"Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил", – йдеться в повідомленні.

За інформацією CNN, яке посилається на неназваних американських та іракських посадовців, атаку здійснили за допомогою безпілотника по автомобілю в середу ввечері за місцевим часом у Багдаді.

За словами трьох посадовців США, мішенню удару був Вісам Мохаммед Сабер ас-Саеді. "Катаїб Хезболла" опублікувала заяву, в якій висловила жалобу щодо смерті ас-Саеді, заявивши, що та "закликає нас залишатися непохитними в джихадистському підході".

Посадовець США сказав CNN, що цей удар був частиною відповіді, санкціонованої президентом Джо Байденом минулого тижня через напад на американських військових в Йорданії.

Натомість представник адміністрації Байдена повідомив, що удар по командиру "Катаїб Хезболла" не є завершенням серії дій у відповідь, і що найближчими днями буде ще більше ударів у відповідь на вбивство трьох американських військових.

Раніше повідомляли, що США знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у п'ятницю у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії.

Перед цим стало відомо, що президент США Джо Байден дав зелене світло авіаударам по цілях у Сирії та в Іраку у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії ще у понеділок, 29 січня, вранці.

Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.