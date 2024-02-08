США говорят, что убили в Ираке ответственного за атаки на их базы командира "Хезболлы"

США нанесли авиаудар, в результате которого в Ираке был убит командир проиранской шиитской группировки "Катаиб Хезболла", ответственного за нападения на американские войска на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как говорится в заявлении, ликвидирован командир "Катаиб Хезболла", имя которого не называют, ответственный за непосредственное планирование и участие в атаках на войска США в регионе.

CENTCOM утверждает, что в результате удара не было нанесено побочного ущерба и нет жертв среди гражданского населения.

"Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил", – говорится в сообщении.

По информации CNN, которое ссылается на неназванных американских и иракских чиновников, атаку осуществили с помощью беспилотника по автомобилю в среду вечером по местному времени в Багдаде.

По словам трех должностных лиц США, мишенью удара был Висам Мохаммед Сабер ас-Саеди. "Катаиб Хезболла" опубликовала заявление, в котором выразила сожаление по поводу смерти ас-Саеди, заявив, что та "призывает нас оставаться непоколебимыми в джихадистском подходе".

Чиновник США сказал CNN, что этот удар был частью ответа, санкционированного президентом Джо Байденом на прошлой неделе из-за на нападения на американских военных в Иордании.

Зато представитель администрации Байдена сообщил, что удар по командиру "Катаиб Хезболла" не является завершением серии ответных действий, и что в ближайшие дни будет еще больше ударов в ответ на убийство трех американских военных.

Ранее сообщалось, что США уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в пятницу в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании.

Перед этим стало известно, что президент США Джо Байден дал зеленый свет авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник, 29 января, утром.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.