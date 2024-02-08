В Исландии началось второе в этом году извержение вулкана

В четверг на юго-западе Исландии второй раз за этот год произошло извержение вулкана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исландский вещатель RUV.

Извержение происходит всего через три недели после последнего извержения.

Значительное повышение сейсмической активности у Фаградалсфьялля на полуострове Рейкьянес произошло в 5:20 утра, а магма вышла на поверхность около 6 утра.

Извержение происходит в районе, где началось последнее извержение, примерно в километре от города Гриндавик. Сейчас существует риск открытия вулканических трещин, поскольку магмы в туннель поступает больше, чем выходит.

Отмечается, что такие извержения начинаются с большой силой, но затем быстро утихают.

Все активные зоны популярной среди туристов Голубой лагуны были эвакуированы ночью и утром из-за землетрясения, произошедшего ночью в серии кратеров Сундхнукс, и последующего извержения. В сообщении Blue Lagoon говорится, что эвакуация прошла успешно, и гости уже прибыли в другие отели или находятся на пути к ним. Все заведения Blue Lagoon в Сварценги сегодня будут закрыты.

Это извержение уже шестое на полуострове Рейкьянес, начиная с 2021 года.

Напомним, извержение к северу от Гриндавика возобновилось 14 января, менее чем через месяц после завершения декабрьского извержения в этом районе. Лава начала вытекать из новой трещины, открывшейся вплотную к городу, и уничтожила три жилых дома, но построенные заранее защитные сооружения позволили предотвратить больший вред.

Во время извержения 18-22 декабря город остался невредимым, хотя были опасения, что лава изначально пойдет в направлении Гриндавика.