Швеция выделила Украине €26,4 млн на энергоэффективность

Правительство Швеции выделило на поддержку проектов энергоэффективности в Украине 26,4 миллиона евро, которые поступили в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Выделенные шведским правительством средства по решению доноров Фонда E5P направят в виде грантовой поддержки общинам, отмечает ведомство.

"В частности, речь идет о тех, которые получают кредитные средства от европейских финансовых учреждений/банков на реализацию проектов в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развитие городского электротранспорта, возобновляемой энергетики", – указывает Минразвития.

В сообщении говорится, что при поддержке Фонда E5P в Украине уже реализовали 10 крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мероприятий по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения.

Общая сумма аккумулированных в Фонде E5P средств на сегодня составляет 240 миллионов евро. В декабре Швеция уже предоставляла 18,1 миллиона евро через Фонд E5P на поддержку Украины.

Ранее представители Минобороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и агентства оборонных материалов Швеции обсудили сроки и условия приобретения партии шведских БМП CV90 для Украины.

Перед этим правительство Швеции решило предоставить Украине 50 миллионов шведских крон (5,8 миллиона долларов) через фонд НАТО.

Также стало известно, что Швеции нужно покупать артиллерийские боеприпасы, как для себя, так и для того, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину – для этого мощность заводов должна увеличиться.