В Грузии обнаружили тела девяти жертв оползня

Спасатели обнаружили тело уже девятой жертвы оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета на западе Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

По информации МВД Грузии, обнаружены тела всех местных жителей, которых считали пропавшими без вести. Среди погибших – трое детей.

В Национальном агентстве по охране окружающей среды заявили, что активизация оползневого процесса в основном связана с обильными осадками, выпавшими 5-7 февраля.

По информации ведомства, высота срыва плато составила 30 метров, ширина оползня в верхней части – 20-25 метров, в нижней части – 90-100 метров. Ориентировочный объем оползневой массы, вошедшей в динамику, составляет 150 тысяч кубометров.

Напомним, оползень произошел в ночь с 6 на 7 февраля в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии. Сначала сообщали о четырех погибших, затем – о восьми.

В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.