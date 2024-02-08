В Угорщині хочуть відставки президентки через помилування фігуранта справи про наругу над дітьми

Опозиційні партії Угорщини закликають до відставки президентки Каталін Новак після того, як вона помилувала ексзаступника директора дитбудинку, засудженого як співучасника у справі про сексуальне насильство над дітьми.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Ще у квітні 2023 року під час візиту Папи Римського до Будапешта Новак підписала указ про помилування майже двох десятків людей.

Нещодавно стало відомо, що серед них був чоловік, засуджений у 2018 році за допомогу в приховуванні сексуального насильства з боку директора одного з дитбудинків, заступником якого був.

Сам директор був засуджений до восьми років за знущання з щонайменше 10 дітей протягом 2004-2016 років.

Опозиційні партії Угорщини заявляють, що президентка після такого помилування більше не може обіймати посаду. Найбільша з партій – Демократична коаліція – ініціювала етичне провадження проти Новак у парламенті.

Крім того, один із угорських опозиційних депутатів передав представникам католицької церкви в Угорщині листа для Папи Римського, де стверджується, що Новак "послужила гріху", надавши таке помилування з нагоди візиту понтифіка.

Сама угорська президентка у вівторок, 6 лютого, заперечила, що діяла неналежним чином, і відкинула заклики офіційно пояснити своє рішення. "Під час мого президентства не було і не буде помилувань для педофілів, як це було і в цьому випадку", – сказала Новак.

Критики зазнала також колишня міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга, схвалення якої також було необхідне для рішення Новак помилування. Варга, як очікується, очолить список партії влади "Фідес" на виборах до Європарламенту у червні.

Нагадаємо, що нещодавно між Угорщиною та Італією спалахнув скандал через неналежні умови утримання італійської громадянки під вартою.