Рим каже, що до затриманої італійки в Угорщині тепер ставляться краще

Ставлення до італійки Іларії Саліс, яку утримують у будапештській в'язниці за звинуваченнями в нібито причетності до насильницьких нападів на прихильників неонацистів, покращилось після того, як минулого тижня вона висловила протест угорській владі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, у середу із Саліс зустрівся посол, якому вона розповіла про поліпшення санітарно-гігієнічних умов та більш дружнє ставлення з боку тюремного персоналу.

Він зазначив, що співвітчизниця також може вільно спілкуватися зі своєю сім'єю та посольством, і тепер має доступ до відеоматеріалів, які стали основою звинувачень проти неї.

Втім, вказав глава МЗС, вона ще не отримала італійський переклад своїх судових документів.

"Посольство підніме це питання", – додав Таяні.

Прокурори вимагають 11 років ув'язнення для Саліс, яка наступного разу постане перед судом 24 травня.

Раніше Італія обурилась умовами утримування в Угорщині своєї громадянки, 39-річної Іларії Саліс, якій інкримінують змову з метою вчинення нападу із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Вона не визнає себе винною.

Справа Саліс уперше привернула увагу італійців у жовтні минулого року, коли її батько заявив про суворі умови утримання жінки. А колишній співкамерник Саліс стверджує, що її навмисне тримають у камері, "повній щурів і комах".

На ситуацію із утриманням Іларії Саліс поки не реагувала прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, хоча її до цього активно закликають представники як урядової коаліції, так і опозиції.

Це може кинути тінь на зусилля Рима й Будапешта, спрямовані на входження партії прем’єра Віктора Орбана "Фідес" в очолювану Мелоні групу Європарламенту "Європейські консерватори і реформісти" напередодні виборів у червні.