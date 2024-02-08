В Венгрии хотят отставки президента из-за помилования фигуранта дела о надругательстве над детьми

Оппозиционные партии Венгрии призывают к отставке президентки Каталин Новак после того, как она помиловала экс-замдиректора детдома, осужденного как соучастника по делу о сексуальном насилии над детьми.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Еще в апреле 2023 года во время визита Папы Римского в Будапешт Новак подписала указ о помиловании почти двух десятков человек.

Недавно стало известно, что среди них был мужчина, осужденный в 2018 году за помощь в сокрытии сексуального насилия со стороны директора одного из детдомов, заместителем которого был.

Сам директор был приговорен к восьми годам за издевательство над по меньшей мере 10 детями в течение 2004-2016 годов.

Оппозиционные партии Венгрии заявляют, что президент после такого помилования больше не может занимать должность. Самая большая из партий – Демократическая коалиция – инициировала нравственное производство против Новак в парламенте.

Кроме того, один из венгерских оппозиционных депутатов передал представителям католической церкви в Венгрии письмо для Папы Римского, где утверждается, что Новак "послужила греху", предоставив такое помилование по случаю визита понтифика.

Сама венгерская президент во вторник, 6 февраля, возразила, что действовала ненадлежащим образом, и отвергла призывы официально объяснить свое решение. "Во время моего президентства не было и не будет помилований для педофилов, как это было и в этом случае", – сказала Новак.

Критики подверглась также бывшая министерша юстиции Венгрии Юдит Варга, одобрение которой также было необходимо для решения Новак помилования. Варга, как ожидается, возглавит список партии власти "Фидес" на выборах в Европарламент в июне.

Напомним, что недавно между Венгрией и Италией разразился скандал из-за ненадлежащих условий содержания итальянской гражданки под стражей.