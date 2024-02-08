Мін’юст США не побачив підстав судити Байдена за секретні документи в гаражі

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Роберт Гур у звіті, присвяченому розслідуванню неналежного поводження президента Джо Байдена із секретними документами, не знайшов підстав притягати його до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Звіт Гура, який підсумовує результати понад річного розслідування, виявив докази навмисного зберігання й розголошування секретних матеріалів Байденом після того, як він пішов із посади віцепрезидента США.

Як приклад згадуються розмови Байдена з гострайтером (людиною, яка пише тексти для іншої, не вказуючи своє авторство. – Ред.), в яких він згадував про зберігання документів із секретними даними про події в Афганістані.

Попри це, спецпрокурор Мін’юсту США пояснив, що не рекомендував би висувати кримінальних звинувачень проти Байдена. Насамперед це неможливо тому, що він – чинний президент США.

Серед інших причин згадується те, що в суді не можна було б довести свідоме порушення Байденом правил зберігання секретної інформації – приміром, президент США під час допиту прокурорів виявив "обмежену пам'ять" і не міг пригадати навіть строків свого віцепрезидентства.

Нагадаємо, у січні 2023 року стало відомо про виявлення в домі Байдена в Делавері кількох партій документів з грифом "таємно", на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.

Для розслідування неналежного поводження Байдена з документами призначили спецпрокурора Мін'юсту США Роберта Гура.

Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.

Також нагадаємо, що в червні 2023-го велике журі – присяжні, уповноважені схвалювати кримінальні звинувачення, зокрема федеральні, – звинуватило експрезидента США Дональда Трампа у справі про секретні документи, а Мін’юст США того ж дня опублікував 49-сторінковий обвинувальний акт.