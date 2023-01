У домівці президента Байдена знайшли документи з грифом "таємно"

У домівці президента США Джо Байдена виявили партію документів з грифами "таємно".

Як повідомляє CNN, про заявила юридична команда Білого дому, пише "Європейська правда".

"Після виявлення урядових документів у Penn Biden Center у листопаді 2022 року та в тісній координації з Мін’юстом, юристи президента дослідили резиденції у Вілмінгтоні та Регобот Біч - інші місця, де могли опинитися документи часів віцепрезидентства Байдена. Цей огляд закінчили вчора увечері. Серед особистих і політичних документів, юристи виявили невелику кількість документів часів адміністрації Обами-Байдена з позначками таємності", - йдеться у заяві.

Усі ці документи були в резиденції у Вілмінгтоні - в гаражі та прилеглому приміщенні, у другій нічого не знайшли.

"Як і у випадку з Penn-Biden Center, ми негайно сповістили Міністерство юстиції та подбали про те, щоб документи передали у розпорядження відомства", - додають у заяві.

Вранці у четвер Джо Байдену вже почали ставити запитання про нову знахідку. На запитання, як він міг залишити таємні папери "у гаражі поруч з "Корветом", президент відповів, що "Корвет" у гаражі, який замикається, тож це не те саме, якби вони лежали просто надворі".

У Білому домі, коментуючи запитання на цю тему, заявили, що продовжать співпрацю з Міністерством юстиції, аби повернути до архівів усі документи. Речниця Карін Жан-П’єр відмовилася розповідати нові деталі.

Першу партію старих документів юристи Джо Байдена випадково знайшли в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні на початку листопада, коли впорядковували папери. Там виявили загалом 10 документів з позначкою "таємно", серед них були матеріали американської розвідки та короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії. Після того юридична команда Байдена почала з’ясовувати, чи не залишились десь інде в неналежному місці документи часів його віцепрезидентства.

ЗМІ зауважують, що поки історія суттєво відрізняється від ситуації з таємними документами, знайденими в експрезидента Дональда Трампа, у якого виявили понад три сотні паперів, з яких кілька десятків секретних.

