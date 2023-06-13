Які наслідки для Трампа матимуть нездані секретні документи

У червні 2023-го велике журі – присяжні, уповноважені схвалювати кримінальні звинувачення, зокрема федеральні, – звинуватило експрезидента США Дональда Трампа у справі про секретні документи, а Мін’юст США того ж дня опублікував 49-сторінковий обвинувальний акт.

Про зміст обвинувачення, перспективи покарання Трампа і впливу на його рейтинг кримінальних справ читайте у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.

Навесні 2022 року Федеральне бюро розслідувань почало перевірку через те, що Трамп після завершення президентської каденції вивіз із Білого дому документи різного рівня секретності, вже не маючи повноважень ними розпоряджатися.

У червні цього року Дональду Трампу висунули 37 пунктів звинувачень, за які в сумі йому загрожує до 400 років ув’язнення:

– 31 пункт стосується самовільного зберігання інформації про національну оборону (по одному на кожен доведений, на думку прокуратури, епізод; покарання – до 10 років ув’язнення);

– змова з метою перешкоджання правосуддю (найсерйозніше звинувачення, до 20 років ув’язнення);

– утримання й приховування з корупційною метою офіційного документа, а також приховування документа в межах федерального розслідування (до 20 років позбавлення волі);

– змова з метою приховування інформації від федеральних органів та надання неправдивої інформації (до п’яти років позбавлення волі).

Аналогічні Трампу звинувачення висунули і його помічнику Волту Науті. Ба більше: з обвинувального акта випливає, що й адвокати Трампа у справі (троє з них уже, до речі, пішли) були причетні до приховування документів.

Трамп і його прихильники заявляють, що усі документи були розсекречені ще до того, як їх забрали з Білого дому. Але, ні, не всі. І про це у повні версії статті.

Як уже розповідала "ЄвроПравда", ані визнання Трампа винним, ані навіть його засудження не завадять йому вести передвиборну кампанію та стати президентом – хіба що з в’язниці це буде технічно важче робити.

Та не варто забувати, що "на підході" в Мін’юсті США – ще одна, політично більш чутлива справа, пов’язана зі штурмом Капітолія у січні 2021 року.

Один із конкурентів Трампа, його віцепрезидент Майк Пенс уже фактично поклав на ексгосподаря Білого дому відповідальність за штурм, коли його хотіли вбити.

Тож якщо експрезидент США стане обвинуваченим у справі про штурм Капітолія – а прецедент із федеральними звинуваченнями у справі про документи таку можливість збільшує, – не виключено, що його рейтинг зрештою похитнеться.

Докладніше про все це – у матеріалі Олега Павлюка Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.