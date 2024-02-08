Минюст США не увидел оснований судить Байдена за секретные документы в гараже

Спецпрокурор Министерства юстиции США Роберт Гур в отчете, посвященном расследованию ненадлежащего обращения президента Джо Байдена с секретными документами, не нашел оснований привлекать его к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Отчет Гура, который подытоживает результаты более чем годового расследования, обнаружил доказательства умышленного хранения и разглашения секретных материалов Байденом после того, как он ушел с должности вице-президента США.

В качестве примера упоминаются разговоры Байдена с гострайтером (человеком, который пишет тексты для другого, не указывая свое авторство. – Ред.), в которых он упоминал о хранении документов с секретными данными о событиях в Афганистане.

Несмотря на это, спецпрокурор Минюста США объяснил, что не рекомендовал бы выдвигать уголовных обвинений против Байдена. Прежде всего это невозможно потому, что он – действующий президент США.

Среди других причин упоминается то, что в суде нельзя было бы доказать сознательное нарушение Байденом правил хранения секретной информации – например, президент США во время допроса прокуроров обнаружил "ограниченную память" и не мог вспомнить даже сроков своего вице-президентства.

Напомним, в январе 2023 года стало известно об обнаружении в доме Байдена в Делавэре нескольких партий документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.

Для расследования ненадлежащего обращения Байдена с документами назначили спецпрокурора Минюста США Роберта Гура.

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.

Также напомним, что в июне 2023-го большое жюри – присяжные, уполномоченные одобрять уголовные обвинения, в частности федеральные, – обвинило экс-президента США Дональда Трампа в деле о секретных документах, а Минюст США в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт.