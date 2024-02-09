ЕС об интервью Путина Карлсону: Ничего нового

В Еврокомиссии прокомментировали интервью российского диктатора Владимира Путина скандальному американскому экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина. Он повторил старую ложь, искажения и манипуляции, а также продемонстрировал очень враждебное отношение к Западу, что не является чем-то новым", – отметила она.

Пресс-секретарь Еврокомиссии выразила сожаление, что президенту РФ фактически предоставили платформу для манипуляций и распространения пропаганды, подкрепив ее хорошо известной ложью об Украине.

"Это опасная ложь, поскольку он использовал ее как так называемое объяснение для незаконной и неспровоцированной захватнической войны РФ против Украины, мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, преступлений и зверств, совершенных против украинского народа Россией", – пояснила Массрали.

Она добавила, что Путин также в очередной раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и значительных шагах навстречу миру, когда заявляет, что Россия будет бороться за свои интересы до конца.

"Если он действительно хочет бороться за интересы своей страны и российского народа, он должен начать с того, чтобы немедленно и без всяких условий вывести свои войска и технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах, и позаботиться об огромных проблемах, с которыми каждый день сталкивается российское общество", – резюмировала пресс-секретарь Еврокомиссии.

В своем интервью президент России заявил, что РФ "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

В этом же интервью Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры.

Ранее в Еврокомиссии высказались относительно призывов ввести санкции против американского скандального бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным, отметив, что введение санкций – это внутренний процесс стран-членов.

Перед этим депутат Европарламента Ги Верхофстадт призвал ввести санкции против Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.