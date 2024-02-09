В Болгарии фермеры договорились с правительством о прекращении протестов

Правительство Болгарии 9 февраля достигло соглашения с представителями аграрного сектора, которые протестовали с требованиями предоставить им большую помощь и защитить от конкуренции из-за импорта сельхозпродукции из других государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Меморандум, в котором будут прописаны условия помощи болгарским фермерам, они и представители правительства договорились подписать в понедельник, 12 февраля. В обмен на это фермеры согласились разблокировать дороги и прекратить протесты.

Как рассказал на пресс-конференции премьер Болгарии Николай Денков, компенсация фермерам будет привязана к земельной площади, которой они владеют. Ключевая уступка заключается в том, что владельцы менее 300 гектаров земли не должны будут доказывать, что понесли убытки, чтобы получить компенсацию.

Средства на помощь фермерам выделят из бюджета Министерства сельского хозяйства и Государственного фонда сельского хозяйства Болгарии, подтвердил глава министерства Кирилл Ватев.

Протесты болгарских аграриев, которые продолжались с 5 февраля, стали частью аналогичных акций в Европе.

Протестующие в основном говорили о разочаровании чрезмерным регулированием ЕС, резком росте цен на удобрения и энергоносители из-за полномасштабной войны России в Украине, а также увеличении импорта сельскохозяйственной продукции и заниженных цен.

Протесты затронули и соседние с Украиной Польшу и Венгрию, где блокировали пункты пропуска на общей границе.