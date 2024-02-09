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Іспанські фермери четвертий день блокують дороги і планують акцію у Мадриді

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П'ятниця, 9 лютого 2024, 18:09

Іспанські фермери четвертий день поспіль влаштовують протести по всій території країни з блокуванням доріг.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

П’ятниця 9 лютого стала вже четвертим днем акцій іспанських фермерів, які висловлюють невдоволення новими "зеленими" вимогами ЄС до аграріїв та бюрократичним навантаженням і хочуть податкових пільг.

З четверга до протесту долучилися три найбільші фермерські асоціації –  - COAG, Asaja і UPA.

Акції пройшли на багатьох дорогах по всій території країни, місцями з інцидентами.

Біля південного міста Херес група протестувальників почала викидати із зупиненої фури помідори черрі, заявивши, що вони імпортовані з Марокко.  

Біля південно-західного міста Меріда сталися серйозні сутички з правоохоронцями – протестувальники кидали в них каміння, поліція застосовувала сльозогінний газ. 

Відомо, що на суботу фермери планують зібрання під будівлями усіх регіональних урядів, у тому числі у Мадриді. 

Італійські фермери у п'ятницю проїхалися під Колізеєм тракторами у кольорах національного прапора, а угорські - влаштували протест біля кордону з Україною.


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Іспанія