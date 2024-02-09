Іспанські фермери четвертий день блокують дороги і планують акцію у Мадриді
П'ятниця, 9 лютого 2024, 18:09
Іспанські фермери четвертий день поспіль влаштовують протести по всій території країни з блокуванням доріг.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
П’ятниця 9 лютого стала вже четвертим днем акцій іспанських фермерів, які висловлюють невдоволення новими "зеленими" вимогами ЄС до аграріїв та бюрократичним навантаженням і хочуть податкових пільг.
З четверга до протесту долучилися три найбільші фермерські асоціації – - COAG, Asaja і UPA.
Акції пройшли на багатьох дорогах по всій території країни, місцями з інцидентами.
Біля південного міста Херес група протестувальників почала викидати із зупиненої фури помідори черрі, заявивши, що вони імпортовані з Марокко.
Agricultores tiran la carga de un camión que iba llena de tomates marroquíes— SocialDrive (@SocialDrive_es) February 8, 2024
📹 AP-4 Jerez#TractoradaNacional pic.twitter.com/3kGxChKkOq
Біля південно-західного міста Меріда сталися серйозні сутички з правоохоронцями – протестувальники кидали в них каміння, поліція застосовувала сльозогінний газ.
Відомо, що на суботу фермери планують зібрання під будівлями усіх регіональних урядів, у тому числі у Мадриді.
Італійські фермери у п'ятницю проїхалися під Колізеєм тракторами у кольорах національного прапора, а угорські - влаштували протест біля кордону з Україною.