МЗС Польщі спростувало псевдоісторичну маячню Путіна в інтерв’ю Карлсону

Міністерство закордонних справ Польщі ввечері 9 лютого опублікувало детальне розвінчування десяти псевдоісторичних тез, які Владімір Путін озвучив в інтерв’ю американському "журналісту" Такеру Карлсону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польське МЗС, серед іншого, детально пояснює, чому заява Путіна про "співпрацю Польщі з гітлерівською Німеччиною" та "польську провокацію Німеччини на війну" – це історична маячня.

Друга Річ Посполита відкинула претензії Гітлера, а також його пропозицію укласти польсько-німецький союз проти СРСР. Саме гітлерівська Німеччина та радянська влада 23 серпня 1939 року підписали угоду проти Польщі (так званий пакт Молотова-Ріббентропа), яка дозволила Німеччині напасти на Польщу 1 вересня 1939 року", – йдеться в публікації відомства.

Також Міністерство закордонних справ Польщі розвінчало бридні про те, що "Україна насправді є штучною державою, створеною Леніним і Сталіним", а "лівобережжя Дніпра – це історичні російські землі", а "ідея українців як окремої нації виникла в Польщі".

Повністю допис польського МЗС англійською читайте тут. Також читайте спростування путінської брехні в інтерв’ю Карлсону від VoxUkraine.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив незадоволення у зв’язку з інтерв’ю Такера Карлсона. Його шокувало, що параноїдальні виправдання Путіна поширює американський журналіст.

В Єврокомісії прокоментували інтерв'ю, зазначивши, що у ньому були повторені старі брехня, спотворення та маніпуляції.