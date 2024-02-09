Глава Міноборони Польщі про слова Путіна: Не викликають жодної довіри

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прокоментував заяву Владіміра Путіна, який у розмові з американським журналістом Такером Карлсоном заявив, що не зацікавлений у вторгненні до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У вівторок Владімір Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону – американському телеведучому, відомому своїми проросійськими поглядами.

Путін на запитання, чи може уявити сценарій, за яким він відправить російські війська до Польщі, яка є членом НАТО, відповів, що це можливо лише в одному випадку – якщо Польща нападе на Росію.

"Тому що нас не цікавить ні Польща, ні Латвія, ні щось іще. Навіщо нам це робити? У нас просто немає інтересу", – сказав Путін.

На п'ятничній пресконференції Косіняка-Камиша попросили прокоментувати ці слова.

Міністр відповів, що "чим більше хтось повторює, що він не має планів на щось, то, напевно, тим більше треба ставитися з підозрою".

Очільник Міноборони нагадав, що перед вторгненням в Україну не лише російський лідер, а й інші найвищі представники РФ запевняли, що скупчення військ біля кордону з Україною – це лише маневри чи перевірка оперативних можливостей.

"Давайте робити свою роботу, давайте готуватися до різних ситуацій, ніщо не може приспати нашу пильність і, звичайно, такі слова цього не роблять, навпаки", – додав міністр, відзначивши, що слова Путіна не заслуговують жодної довіри.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив незадоволення у зв’язку з інтерв’ю Такера Карлсона. Його шокувало, що параноїдальні виправдання Путіна поширює американський журналіст.

В Єврокомісії прокоментували інтерв'ю, зазначивши, що у ньому були повторені старі брехня, спотворення та маніпуляції.