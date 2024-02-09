МИД Польши опроверг псевдоисторический бред Путина в интервью Карлсону

Министерство иностранных дел Польши вечером 9 февраля опубликовало детальное развенчание десяти псевдоисторических тезисов, которые Владимир Путин озвучил в интервью американскому "журналисту" Такеру Карлсону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Польский МИД, среди прочего, подробно объясняет, почему заявление Путина о "сотрудничестве Польши с гитлеровской Германией" и "польской провокации Германии на войну" – это исторический бред.

Вторая Речь Посполитая отвергла претензии Гитлера, а также его предложение заключить польско-немецкий союз против СССР. Именно гитлеровская Германия и советская власть 23 августа 1939 года подписали соглашение против Польши (так называемый пакт Молотова-Риббентропа), которое позволило Германии напасть на Польшу 1 сентября 1939 года", – говорится в публикации ведомства.

Также Министерство иностранных дел Польши развенчало бредни о том, что "Украина на самом деле является искусственным государством, созданным Лениным и Сталиным", а "левобережье Днепра – это исторические русские земли", а "идея украинцев как отдельной нации возникла в Польше".

Полностью сообщение польского МИДа на английском читайте здесь. Также читайте опровержение путинской лжи в интервью Карлсону от VoxUkraine.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство в связи с интервью Такера Карлсона. Его шокировало, что параноидальные оправдания Путина распространяет американский журналист.

В Еврокомиссии прокомментировали интервью, отметив, что в нем были повторены старые ложь, искажения и манипуляции.