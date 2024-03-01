Сенат США ухвалив тимчасову бюджетну угоду, щоб запобігти шатдауну

У четвер Сенат США схвалив законопроєкт про короткострокові тимчасові витрати, щоб запобігти зупинці роботи американського уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Законопроєкт був схвалений 77 голосами проти 13 голосів і буде переданий на підпис президенту Джо Байдену.

У своїй заяві Байден сказав, що цей проєкт є гарною новиною для американців, оскільки він дозволяє уникнути руйнівного шатдауну, але додав, що "це короткострокове, а не довгострокове рішення".

Контрольована республіканцями Палата представників підтримала законопроєкт менш ніж за 36 годин до настання шатдауну.

Документ передбачає, що фінансування за шістьома бюджетними законопроєктами автоматично продовжується до 8 березня. Для ще шести – включно з Пентагоном і Міністерством внутрішньої безпеки – тимчасове фінансування триватиме до 22 березня.

Протягом цього часу законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік. Раніше в Конгресі казали, що погодили шість найнагальніших законопроєктів, які поставлять на голосування наступного тижня.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Тим часом у Палаті представників спробують обійти Джонсона для схвалення допомоги Україні.