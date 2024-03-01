Сенат США принял временное бюджетное соглашение, чтобы предотвратить шатдаун

В четверг Сенат США одобрил законопроект о краткосрочных временных расходах, чтобы предотвратить остановку работы американского правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Законопроект был одобрен 77 голосами против 13 голосов и будет передан на подпись президенту Джо Байдену.

В своем заявлении Байден сказал, что этот проект является хорошей новостью для американцев, поскольку он позволяет избежать разрушительного шатдауна, но добавил, что "это краткосрочное, а не долгосрочное решение".

Контролируемая республиканцами Палата представителей поддержала законопроект менее чем за 36 часов до наступления шатдауна.

Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам автоматически продлевается до 8 марта. Для еще шести – включая Пентагон и Министерство внутренней безопасности – временное финансирование продлится до 22 марта.

В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год. Ранее в Конгрессе говорили, что согласовали шесть самых неотложных законопроектов, которые поставят на голосование на следующей неделе.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Тем временем в Палате представителей попытаются обойти Джонсона для одобрения помощи Украине.