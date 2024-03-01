Bloomberg: Британія тисне на Німеччину для відправки Taurus в Україну

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликає Німеччину надати ракети великої дальності Taurus Києву.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Високопоставлені британські міністри і посадовці неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні її ракети Taurus, стверджують люди, знайомі з цим питанням", – сказано у публікації.

"Німеччина повинна припинити виправдовуватися", – заявив один британський посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Велика Британія пропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.

"Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді і не в той час", – жорстко сказав колишній міністр оборони Бен Уоллес в інтерв'ю газеті Evening Standard в четвер.

"Коментарі Шольца неправильні, безвідповідальні і є ляпасом союзникам… Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи", – заявила Алісія Кернс, голова комітету у закордонних справах Палати громад.

Цього тижня Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Агентство відзначає, що між Великою Британією і Німеччиною виникла ширша суперечка через згадку Шольцом британських і французьких військ, які допомагають українцям в експлуатації далекобійних систем озброєнь проти російських об'єктів.

"Те, що роблять британці і французи з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині", – сказав Шольц у понеділок.

Деякі британські депутати сприйняли ці зауваження як публічний коментар Шольца щодо засекреченої діяльності британських солдатів в Україні.

Слова канцлера спростували в Міноборони Британії. Там наголосили, що використання далекобійних ракет є справою виключно Збройних сил України.