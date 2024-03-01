Польський та український бізнес закликав уряди швидше вирішити ситуацію з блокадами кордону

Три великих об’єднання польського та українського бізнесу закликали уряди Польщі та України якнайшвидше вирішити ситуацію з блокадами кордону та не допустити її погіршення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому спільному листі за підписами польської Конфедерації Левітан, Польсько-української господарчої палати і Спілки українських підприємців.

Асоціації зазначають, що цінують зусилля урядів для розблокування кордону і чекають результатів цієї роботи.

Вони закликали, у співпраці з ЄС, шукати рішення для усунення економічних причин, що провокують такі події, але наголосили, що блокади кордонів і ключових маршрутів не мають бути методом вирішення проблем тих чи інших економічних або соціальних груп.

"У найкращих стратегічних та безпекових інтересах обох країн і всієї європейської спільноти – припинити подальше руйнування наших спільних політичних, економічних та соціальних відносин, які за останні два роки були піднесені до історично високого рівня після повномасштабного російського вторгнення в Україну два роки тому. Фактично, Росія – країна-агресор – це єдина сторона, яка отримує вигоду від такого розвитку подій", – наголошують вони.

Асоціації відзначають, що регулярні блокади вже спричинили прямі втрати в торгівлі, яка дуже швидко зростала протягом останніх двох років, з вигодою для всіх партнерів та позитивним балансом для польської сторони; провокують втрату довіри і порушення контрактів між польським та українським бізнесом, ставлять під питання вигідність майбутньої співпраці, зокрема залучення польських інвестицій у відбудову України; підривають зусилля України для майбутнього вступу у ЄС.

"Дозволяючи поточним подіям на польсько-українському кордоні вийти з-під контролю, ми ризикуємо загострити проблеми та їх поширення на інші сфери (...) і, зрештою, поставити під загрозу шанси на процвітання майбутніх відносин між нашими країнами. Ми не сумніваємося, що теперішні та майбутні покоління польських та українських підприємців, як і переважна більшість наших суспільств, ніколи б не пробачили нам цієї серйозної помилки", – наголошують асоціації.

Нагадаємо, у четвер прем’єр Польщі Дональд Туск зустрічався з фермерами-протестувальниками, перемовини супроводжувалися суперечками.

У п’ятницю польські фермери влаштували протест на ключовій трасі біля литовського кордону, але без блокади.

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