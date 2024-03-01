Польский и украинский бизнес призвал правительства быстрее решить ситуацию с блокадами границы

Три крупных объединения польского и украинского бизнеса призвали правительства Польши и Украины как можно быстрее решить ситуацию с блокадами границы и не допустить ее ухудшения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном совместном письме за подписями польской Конфедерации Левитан, Польско-украинской хозяйственной палаты и Союза украинских предпринимателей.

Ассоциации отмечают, что ценят усилия правительств для разблокирования границы и ждут результатов этой работы.

Они призвали, в сотрудничестве с ЕС, искать решения для устранения экономических причин, провоцирующих такие события, но отметили, что блокады границ и ключевых маршрутов не должны быть методом решения проблем тех или иных экономических или социальных групп.

"В лучших стратегических и безопасностных интересах обеих стран и всего европейского сообщества – прекратить дальнейшее разрушение наших общих политических, экономических и социальных отношений, которые за последние два года были подняты до исторически высокого уровня после полномасштабного российского вторжения в Украину два года назад. Фактически, Россия – страна-агрессор – это единственная сторона, которая получает выгоду от такого развития событий", – отмечают они.

Ассоциации отмечают, что регулярные блокады уже вызвали прямые потери в торговле, которая очень быстро росла в течение последних двух лет, с выгодой для всех партнеров и положительным балансом для польской стороны; провоцируют потерю доверия и нарушение контрактов между польским и украинским бизнесом, ставят под вопрос выгодность будущего сотрудничества, в частности привлечение польских инвестиций в восстановление Украины; подрывают усилия Украины для будущего вступления в ЕС.

"Позволяя текущим событиям на польско-украинской границе выйти из-под контроля, мы рискуем обострить проблемы и их распространение на другие сферы (...) и, наконец, поставить под угрозу шансы на процветание будущих отношений между нашими странами. Мы не сомневаемся, что нынешние и будущие поколения польских и украинских предпринимателей, как и подавляющее большинство наших обществ, никогда бы не простили нам этой серьезной ошибки", – отмечают ассоциации.

Напомним, в четверг премьер Польши Дональд Туск встречался с протестующими фермерами, переговоры сопровождались спорами.

В пятницу польские фермеры устроили протест на ключевой трассе возле литовской границы, но без блокады.

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