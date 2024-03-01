Литовські посадовці приїхали на кордон з Польщею, де протестують фермери

На місце протесту польських фермерів поблизу кордону з Литвою приїхали спостерігати за ситуацією низка литовських посадовців, на додачу до митників, які виконують свою звичайну роботу.

Про це повідомляє польське RMF24, пише "Європейська правда".

Анонсованої "блокади" руху фактично не сталося – на місці присутні 30-40 фермерів без тракторів, дорога не перекрита. Проте інтенсивність потоку вантажівок, за словами кореспондента, скоротилася майже удвічі, порівняно зі звичайною.

З литовського боку за ситуацією спостерігають заступник міністра внутрішніх справ, начальник поліції Литви і начальник Прикордонної служби, на кордон приїхав також литовський консул.

Нагадаємо, фермери хочуть, щоб Литва теж заборонила імпорт зерна з України і застосовувала вимоги до транзиту зерна на зразок тих, що діють у Польщі. Лунали звинувачення, нібито українське зерно після транзиту до Литви потім везуть у зворотному напрямку у Польщу.

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що випадків повернення українського зерна під виглядом литовського до Польщі зафіксовано не було.

У п'ятницю Навіцкас на дистанційній зустрічі з польським колегою Чеславом Секерським обговорить ситуацію на кордонах держав і вимоги фермерів Польщі.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції".