В Європі знизилась інфляція через падіння цін на енергоносії

Інфляція в Європі у лютому знову знизилася до 2,6%, оскільки високі процентні ставки, помірні ціни на нафту й газ та повільне зростання економіки стримували підвищення цін у магазинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на статистичне агентство Євросоюзу Eurostat.

Продовольча інфляція знизилася до 4% з 5,6%, що принесло деяке полегшення людям зі скромними доходами, які витрачають більшу частину своєї зарплати на предмети першої необхідності, ніж заможні люди. Іншим фактором стало зниження цін на енергоносії на 3,7%.

Наразі інфляція є набагато нижчою свого піку в 10,6% у жовтні 2022 року, якого вона досягла після того, як Росія перекрила більшу частину поставок природного газу та значно підняла ціни на енергоносії.

Лютневий показник для 20 країн, що використовують валюту євро, можна порівняти з січневим показником у 2,8%.

Однією з ключових ознак того, що інфляція сповільнюється, стала так звана базова інфляція, яка не враховує коливання цін на продукти харчування та паливо.

Цей показник, за яким уважно стежить ЄЦБ як за мірою базового інфляційного тиску в економіці, склав 3,1%, що нижче від 3,3%, та є найнижчим показником з березня 2022 року.

Зниження рівня інфляції наближає ЄЦБ до досягнення своєї мети – 2% інфляції, що вважається найкращим показником для економіки. Він підвищив процентні ставки, зокрема ключову ставку до рекордно високого рівня 4% у вересні.

Раніше повідомляли, що економіка Великої Британії впала в рецесію в другій половині 2023 року напередодні парламентських виборів, які очікуються цього року.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.