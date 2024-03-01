В Европе снизилась инфляция из-за падения цен на энергоносители

Инфляция в Европе в феврале снова снизилась до 2,6%, поскольку высокие процентные ставки, умеренные цены на нефть и газ и медленный рост экономики сдерживали повышение цен в магазинах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на статистическое агентство Евросоюза Eurostat.

Продовольственная инфляция снизилась до 4% с 5,6%, что принесло некоторое облегчение людям со скромными доходами, которые тратят большую часть своей зарплаты на предметы первой необходимости, чем состоятельные люди. Другим фактором стало снижение цен на энергоносители на 3,7%.

Сейчас инфляция намного ниже своего пика в 10,6% в октябре 2022 года, которого она достигла после того, как Россия перекрыла большую часть поставок природного газа и значительно подняла цены на энергоносители.

Февральский показатель для 20 стран, использующих валюту евро, можно сравнить с январским показателем в 2,8%.

Одним из ключевых признаков того, что инфляция замедляется, стала так называемая базовая инфляция, которая не учитывает колебания цен на продукты питания и топливо.

Этот показатель, за которым внимательно следит ЕЦБ как за мерой базового инфляционного давления в экономике, составил 3,1%, что ниже 3,3%, и является самым низким показателем с марта 2022 года.

Снижение уровня инфляции приближает ЕЦБ к достижению своей цели – 2% инфляции, что считается лучшим показателем для экономики. Он повысил процентные ставки, в частности ключевую ставку до рекордно высокого уровня 4% в сентябре.

Ранее сообщалось, что экономика Великобритании упала в рецессию во второй половине 2023 года в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в этом году.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.