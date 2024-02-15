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Економіка Великої Британії впала в рецесію

Четвер, 15 лютого 2024, 15:31

Економіка Великої Британії впала в рецесію в другій половині 2023 року напередодні парламентських виборів, які очікуються цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Опубліковані у четвер офіційні дані означають, що Британія приєдналася до Японії серед розвинених економік країн G7, які переживають рецесію, хоча вона, ймовірно, буде нетривалою та неглибокою за історичними мірками.

Згідно з даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) Британії скоротився на 0,3% за три останні місяці 2023 року після скорочення на 0,1% у період з липня по вересень.

Лідерство британських лейбористів зменшилось до найнижчого рівня з червня 2023 року

Падіння економіки в четвертому кварталі було глибшим, ніж прогнозували всі економісти в опитуванні Reuters, які передбачали скорочення на 0,1%.

Наразі економіка Британії лише на 1% вища, ніж була наприкінці 2019 року, до початку пандемії COVID-19, а гірші показники серед країн G7 має лише Німеччина.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв домогтися зростання економіки, але, згідно з опитуваннями громадської думки, опозиційним лейбористам зараз довіряють більше у питаннях економіки, ніж керівній Консервативній партії.

Як стверджують аналітики, британські домогосподарства мають зіткнутися падінням рівня життя між національними виборами вперше з часів Другої світової війни.

Раніше повідомляли, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.

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Велика Британія