Єврозона торік змогла уникнути рецесії

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши жалюгідну серію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на дані Євростату.

Валовий внутрішній продукт у четвертому кварталі не змінився порівняно з попередніми трьома місяцями і був на мізерні 0,1% вищим, ніж роком раніше.

Погані показники в основному пов'язані з Німеччиною, яка раніше підтвердила, що валовий внутрішній продукт скоротився на 0,3 відсотка за останні три місяці року.

ВВП Франції стагнував, хоча він уникнув скорочення лише завдяки тому, що імпорт падав швидше, ніж експорт. Слабкість двох найбільших економік єврозони була частково компенсована сильнішими, ніж очікувалося, показниками Іспанії та Італії.

Ці цифри означають, що єврозона змогла уникнути двох кварталів поспіль негативного зростання, що є класичним визначенням рецесії в економічній науці. Втім це означає також, що з середини 2022 року Євросоюзу не мав жодного значущого зростання.

"Різниця між -0,1 відсотка зростання і нульовим зростанням є досить безглуздою з точки зору рівня життя або того, якою має бути реакція політики", – сказав Пол Донован, головний економіст UBS Wealth Management.

Наприкінці минулого року міністри фінансів ЄС уклали угоду про перегляд правил витрат держав Євросоюзу.

Уряди країн ЄС нарешті дали згоду на реформовану систему, яка передбачатиме повільніші темпи скорочення боргу та дефіциту, ніж це було раніше.

Нагадаємо, восени міністри фінансів Європейського Союзу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року.