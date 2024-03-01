ЗМІ: Німеччина готує податковий пакет на 7 млрд євро для стимулювання економіки

Урядова коаліція Німеччини готує пакет заходів вартістю близько 7 мільярдів євро для того, щоб вивести найбільшу економіку Європи з тривалого спаду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного з них, загальна сума, ймовірно, становитиме близько 7 мільярдів євро, хоча співрозмовники видання підкреслили, що переговори все ще перебувають на ранній стадії та сума може змінитися.

Як йдеться у матеріалі, уряд канцлера Олафа Шольца хоче, щоб пакет заходів, який зменшить податкове навантаження на компанії, був готовий вчасно, щоб отримати схвалення парламенту до літніх канікул.

За даними джерел, новий пакет економічного зростання також покликаний допомогти зупинити падіння підтримки трипартійного урядової коаліції, яка складається з соціал-демократів, "Зелених" та "Вільних демократів".

У той час як інші провідні економіки насолоджуються відносно стійким зростанням, Німеччину стримують проблеми – від високих цін на енергоносії та вразливості на китайському ринку до геополітичної напруженісті, яку спричинила широкомасштабна війна РФ проти України.

Раніше повідомляли, що інфляція в Європі у лютому знову знизилася до 2,6%, оскільки високі процентні ставки, помірні ціни на нафту й газ та повільне зростання економіки стримували підвищення цін у магазинах.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.

В останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків, але уникла рецесії.