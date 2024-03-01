СМИ: Германия готовит налоговый пакет на 7 млрд евро для стимулирования экономики

Правительственная коалиция Германии готовит пакет мер стоимостью около 7 миллиардов евро для того, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из длительного спада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из них, общая сумма, вероятно, составит около 7 миллиардов евро, хотя собеседники издания подчеркнули, что переговоры все еще находятся на ранней стадии и сумма может измениться.

Как говорится в материале, правительство канцлера Олафа Шольца хочет, чтобы пакет мер, который уменьшит налоговую нагрузку на компании, был готов вовремя, чтобы получить одобрение парламента до летних каникул.

По данным источников, новый пакет экономического роста также призван помочь остановить падение поддержки трехпартийной правительственной коалиции, которая состоит из социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов".

В то время как другие ведущие экономики наслаждаются относительно устойчивым ростом, Германию сдерживают проблемы – от высоких цен на энергоносители и уязвимости на китайском рынке до геополитической напряженности, которую вызвала широкомасштабная война РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что инфляция в Европе в феврале снова снизилась до 2,6%, поскольку высокие процентные ставки, умеренные цены на нефть и газ и медленный рост экономики сдерживали повышение цен в магазинах.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.