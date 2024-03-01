Страйки спричинили майже повну зупинку громадського транспорту у Німеччині

Автобуси, трамваї і потяги метро зупинилися в п'ятницю на більшій частині території Німеччини, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Страйки, організовані профспілкою Ver.di, охопили 14 з 16 земель країни, включно з Берліном. У столиці вони мають завершитися о 14:00, але в інших містах вони триватимуть до суботи.

Потенційних складнощів додає те, що в п'ятницю акції збіглися з кліматичними протестами із закликами до екологічно чистого транспорту в більш ніж 100 містах, організованими організацією "П'ятниці за майбутнє" та іншими групами зелених активістів.

Це була друга хвиля майже загальнонаціональних страйків у громадському транспорті за останні тижні, організованих профспілкою Ver.di, яка представляє близько 90 тисяч працівників з понад 130 муніципальних компаній.

Профспілка Ver.di заявила, що поточні переговори щодо контрактів з працівниками громадського транспорту зайшли в глухий кут, оскільки вона наполягає на скороченні робочого часу і збільшенні відпусток.

Берлінський оператор громадського транспорту BVG назвав страйк "непотрібним і повністю перебільшеним".

Зіткнувшись з постійно високою інфляцією, найбільша економіка Європи стала свідком низки страйків, які також вплинули на авіаперевезення і залізницю.

Незабаром пасажири можуть зіткнутися з новими страйками на залізниці після того, як у четвер ввечері провалилися багатотижневі переговори між профспілкою машиністів поїздів GDL і Deutsche Bahn.

Технічний персонал авіакомпанії Lufthansa розпочав триденний страйк у Німеччині, який був оголошений лише за кілька годин до його початку.

Минулого тижня в кількох великих німецьких аеропортах були скасовані рейси на тлі страйку наземного персоналу, який тривав понад 27 годин.