Германия готовится к перебоям с транспортом из-за забастовок на железной дороге и в авиакомпаниях

В Германии готовятся к очередной волне перебоев в транспортном сообщении после того, как профсоюзы, представляющие машинистов и бортпроводников, объявили о новых забастовках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Влиятельный профсоюз машинистов GDL планирует забастовку работников грузовых поездов Deutsche Bahn AG с конца понедельника до вечера вторника, а также – пассажирских поездов во вторник до начала среды, согласно заявлению, опубликованному в воскресенье.

Шестая забастовка машинистов поездов совпадает с отдельной двухдневной забастовкой бортпроводников авиакомпании Lufthansa.

Как информирует DPA, профсоюз UFO призывает около 19 тысяч бортпроводников немецкой авиакомпании Lufthansa и ее дочерней компании Lufthansa Cityline объявить забастовку во вторник и среду.

Забастовка коснется всех вылетов из Франкфурта-на-Майне с пяти утра до 11 вечера по киевскому времени во вторник, а также всех вылетов из Мюнхена в среду, сообщил профсоюз.

Профсоюз подчеркнул, что в четверг Lufthansa объявила о рекордной чистой прибыли за 2023 год в почти 1,7 миллиарда евро – третий лучший показатель в истории авиакомпании.

UFO требует повышения зарплаты бортпроводникам на 15%, а также хочет добиться выплаты компенсации за инфляцию в размере 3 тысяч евро.

В четверг в Германии началась масштабная забастовка машинистов и персонала аэропортов.

Кроме того, профсоюз Ver.di призывал к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов Гамбурга, Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа.

До этого на большей части территории Германии остановились автобусы, трамваи и поезда метро, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.