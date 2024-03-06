Найбільший аеропорт Німеччини попередив про перебої в роботі через страйк

Найбільший міжнародний аеропорт Німеччини у місті Франкфурт буде закритий для відльоту пасажирів у четвер через страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними оператора аеропорту Fraport, близько 25 тисяч співробітників служби безпеки Lufthansa, представлених профспілкою Ver.di, знову збираються страйкувати, оскільки переговори про заробітну плату не приносять результату.

Ці співробітники, як правило, працюють у приватних компаніях, які перевіряють пасажирів, персонал і багаж на входах до зони безпеки від імені Федеральної поліції Німеччини.

Через недостатню кількість перевірок безпеки пасажири, що відлітають, не зможуть потрапити до аеропорту, пояснив представник оператора аеропорту Fraport.

"Страйк призведе до значних перебоїв у роботі та скасування рейсів протягом дня. Контрольно-пропускні пункти залишатимуться закритими. Пасажири, які вилітають з Франкфурта, не зможуть пройти необхідний за законом контроль безпеки", – йдеться у заяві Fraport.

Очікується, що літаки приземлятимуться у Франкфурті. Також пасажири зможуть здійснити пересадку.

Точна кількість скасувань і змін залежатиме від відповідних авіакомпаній, повідомив представник Fraport, але до обіду середи вже було скасовано 650 рейсів.

У п'ятницю страйки також очікують на флагманського перевізника Німеччини і найбільшого клієнта аеропорту Франкфурта-на-Майні – авіакомпанію Lufthansa.

Нагадаємо, у середу у багатьох районах Північного Рейну-Вестфалії у Німеччині спостерігаються збої в роботі місцевого транспорту через страйк.

Минулого тижня на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.