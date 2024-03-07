У Німеччині почався масштабний страйк машиністів та персоналу аеропортів

У Німеччині в четвер, 7 березня, профспілка німецьких машиністів GDL розпочала черговий страйк, який триватиме 35 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Страйк офіційно розпочався о другій годині ночі і торкнеться більшої частини міжміських та регіональних залізничних перевезень у Німеччині.

Протягом двох днів ходитимуть лише близько п'ятої частини всіх потягів.

Аналогічний страйк на вантажному транспорті розпочався у середу ввечері.

Як заявив раніше голова профспілки Клаус Везельскі, страйк став відповіддю на безуспішні переговори з Deutsche Bahn. За словами представників залізничної компанії, профспілка передчасно перервала їх.

Головною вимогою GDL залишається скорочення робочого тижня до 35 годин із збереженням заробітної плати.

Везельскі також попередив про подальші "стихійні" страйки і про те, що профспілка більше не попереджатиме про них за 48 годин, щоб DB не встиг випускати аварійний розклад.

Крім того, 7 та 8 березня також відбудеться попереджувальний страйк наземного персоналу Lufthansa, до якого закликала профспілка Ver.di.

У ці дні буде скасовано якнайбільше авіарейсів, щоб посилити тиск на керівництво авіакомпанії. За даними Lufthansa, новий страйк торкнеться близько 200 тисяч пасажирів.

Крім того, профспілка Ver.di закликала до одноденного страйку співробітників служб безпеки аеропортів Гамбурга, Франкфурта-на-Майні та Дюссельдорфа.

Минулого тижня на більшій частині території Німеччини зупинилися автобуси, трамваї і потяги метро, що стало кульмінацією тижня поетапних страйків працівників громадського транспорту.