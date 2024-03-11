У Бундестазі закликали активніше розслідувати перехоплення переговорів про Taurus

Комітет Бундестагу з питань контролю над спецслужбами (PCGr) після засідання 11 березня заявив, що очікує від уряду рішучих кроків у розслідуванні справи про прослуховування переговорів німецьких генералів щодо надання Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як заявили після засідання комітету його керівник Костянтин фон Ноц ("Зелені") та лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Олександр Гофман, "російська інформаційна війна проти Європи, НАТО і Німеччини буде тільки посилюватися"

Вони нагадали, що в минулому PCGr неодноразово звертав увагу на російське шпигунство і дезінформаційну діяльність та пов'язані з цим небезпеки.

Комітет очікує, що федеральний уряд Німеччини "активно і рішуче розслідуватиме численні факти, які також вказують у цьому напрямку – зокрема для того, щоб розпізнати закономірності" зловмисних дій Росії, додали політики.

Фон Ноц і Гофман також погодились із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який був присутній на засіданні PCGr, що "в майбутньому Німеччина повинна позиціонувати себе як набагато сильнішу, стійкішу і більш захищену державу".

PKGr контролює Федеральну розвідувальну службу (BND), Службу військової контррозвідки (MAD) і Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) Німеччини.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Читайте детальну статтю про перехоплені росіянами переговори топпредставників ВПС Німеччини щодо Taurus.