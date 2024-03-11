В Бундестаге призвали активнее расследовать перехват переговоров о Taurus

Комитет Бундестага по вопросам контроля над спецслужбами (PCGr) после заседания 11 марта заявил, что ожидает от правительства решительных шагов в расследовании дела о прослушивании переговоров немецких генералов о предоставлении Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как заявили после заседания комитета его руководитель Константин фон Ноц ("Зеленые") и лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Александр Гофман, "российская информационная война против Европы, НАТО и Германии будет только усиливаться"

Они напомнили, что в прошлом PCGr неоднократно обращал внимание на российский шпионаж и дезинформационную деятельность и связанные с этим опасности.

Комитет ожидает, что федеральное правительство Германии "активно и решительно будет расследовать многочисленные факты, которые также указывают в этом направлении – в частности для того, чтобы распознать закономерности" злонамеренных действий России, добавили политики.

Фон Ноц и Гофман также согласились с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который присутствовал на заседании PCGr, что "в будущем Германия должна позиционировать себя как гораздо более сильное, устойчивое и более защищенное государство".

PKGr контролирует Федеральную разведывательную службу (BND), Службу военной контрразведки (MAD) и Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) Германии.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".